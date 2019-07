Drogba et Eto’o nouveaux conseillers spéciaux de Ahmad

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn

Ahmad Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football a officialisé l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs aux noms très connus sur tout le continent : les anciens internationaux, l’Ivoirien Didier Drogba et le camerounais Samuel Eto’o. Un choix du président malgache lui même « ils occuperont des fonctions officielles. Ils partagent avec moi beaucoup de choses. Drogba reflechira sur sur l’amélioration du statut du joueur africain et Eto’o va se charger des relations avec les fédérations et confédérations » a détaillé Ahmad Ahmad. Drogba 41 ans , a mis fin à sa carrière fin 2018. Eto’o 38 ans, joue depuis un an au Qatar Sport Club.