Lettre ouverte aux Lions du Sénégal – Par Coumba Ndoffène Diouf

Dix sept ans après la finale perdue en terre malienne devant le Cameroun (2002), voilà le Sénégal qui affrontera le vendredi 19 juillet 2019, l’Algérie en finale de la CAN au pays des pharaons en Egypte.

Pour les avertis, le Sénégal va vers un match difficile , mais pas impossible à gagner. L’Algérie sans nul doute l’une des meilleures équipes de l’édition a des atouts réels pour barrer la route aux Lions de la Teranga. Tactiquement, les Algériens disposent plus d’éléments avec une agressivité qui frise la brutalité, un impact physique difficile à supporter, une vivacité technique hors pair le tout accompagné par une rage de vaincre implacable.

Face à ça, les Lions doivent répondre par les armes dont ils disposent et ne pas suivre les Algériens dans leur tempo ponctué d’un jeu vivace, brutal à la limite mais avec une maîtrise technique insolente. Est-ce que nous avons des hommes pour ça ? Seulement nous avons une arme redoutable quand elle fonctionne, il s’agit de la vitesse de Sadio Mané et de Ismaila Sarr, mais il faut qu’ils aient de l’espace nécessaire pour faire prévaloir leur explosivité. Et pour cela il faut accepter la domination algérienne, en jouant avec un bloc bas pour plonger des ballons dans le dos des défenseurs adverses et que les attaquants aient plus de concentration devant le but et se comportent comme des tueurs.

Au peuple sénégalais, je demanderai de la retenue. C’est une finale de la CAN, mais ça reste tout de même un match de football où tout peut arriver. On peut remporter le trophée sur un détail comme on peut le perdre aussi et la demi finale contre la Tunisie en est une parfaite illustration. Nous allons supporter, nous allons prier pour que le Sénégal remporte la CAN, mais il faut savoir raison garder car seul Dieu a la décision finale de qui il va remettre la coupe.

Si on regarde les têtes de poule cette 32e édition, il n’y a que le Sénégal qui n’a pas encore gagné la coupe d’Afrique. C’est donc le moment de corriger cette anomalie ! Il est grand temps qu’on ait cette coupe et vous êtes les seuls à pouvoir nous l’offrir.