« Je me suis entretenue avec le Conseil d’administration et lui ai présenté ma démission du FMI à compter du 12 septembre 2019. La prise de congé de mes fonctions de Directrice générale, déjà annoncée, restera en vigueur jusqu’à cette date. Disposant désormais de plus de clarté sur la procédure de ma nomination à la présidence de la BCE et les délais nécessaires, j’ai pris cette décision dans l’intérêt du FMI, car elle permettra d’accélérer la procédure de sélection de mon successeur », a déclaré Mme Christine Lagarde. Sur ce, la réaction ne s’est pas fait attendre car le Conseil d’administration du FMI a accepté sa démission. « Nous tenons à exprimer à Mme Lagarde notre profonde gratitude pour tout ce qu’elle a accompli pour notre institution. Ses réalisations laisseront une empreinte durable sur le FMI. Sous sa direction, le FMI est parvenu à aider ses États membres à traverser une série d’épreuves complexes et sans précédent, dont les conséquences de la crise financière mondiale et de ses contrecoups », apprend-on d’un communiqué. Pendant la durée du mandat de Mme Lagarde, explique le conseil, le FMI a apporté un concours sans faille à tous ses États membres, en leur fournissant des conseils de politique publique de pointe, fondés sur des travaux analytiques novateurs portant sur une variété de questions essentielles sur le plan macroéconomique. « Nous sommes reconnaissants à la Directrice générale d’avoir dirigé le FMI de façon exceptionnelle, innovante et visionnaire », lit-on. D’après la source, la démission de Mme Lagarde permettra au Conseil d’administration du FMI de lancer sans délai la procédure de sélection du prochain Directeur général, qui fera l’objet d’une communication en temps utile. Ainsi le Conseil d’administration s’est dit avoir confiance en M. David Lipton qui reste entretemps Directeur général par intérim du FMI. Christine Lagarde, âgée de 63 ans, a été désignée début juillet pour exercer la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), dans le cadre d’un accord entre les dirigeants européens sur la nouvelle direction des principales institutions de l’Union européenne. Elle a alors décidé de quitter provisoirement la direction du FMI pour la durée de sa période de nomination.