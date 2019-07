Après la sanction infligée par la CAF à la Fédération Algérienne de Football (FAF) pour comportement antisportif des supporters lors de la CAN 2019, la FAF lance un appel à ces derniers.

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’imposer à la FAF une amende de 10.000 dollars pour le comportement antisportif et regrettable des supporters algériens. Toutefois, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre cette amende à condition que les supporters algériens se comportent bien lors de la finale de la CAN 2019 contre le Sénégal qui doit se jouer le 19 Juillet au Stade international du Caire.

Sur son site internet, la FAF a publié un communiqué à travers lequel elle appelle les supporters à faire preuve de retenue avant, pendant et après la finale entre l’Algérie et le Sénégal :

« Le sélectionneur national et tous les joueurs lancent un appel à l’ensemble des supporters algériens se trouvant déjà au Caire et ceux qui arriveront d’Alger en prévision de la finale, d’adopter un comportement sportif exemplaire et de donner la meilleure image de l’Algérie, comme ils savent bien le faire en toute circonstance, loin de toute forme de chauvinisme et de violence, qu’elle soit physique ou verbale.

Ce vendredi, tous les yeux de la planète-football seront braqués sur le stade International du Caire pour la finale qui opposera l’Algérie à son homologue Sénégalaise, d’où la nécessité d’adopter une attitude empreinte de fair-play, de fraternité et de respect qu’elle que soit l’issue de la rencontre.

La sélection nationale s’apprête à vivre un moment historique ce vendredi 19 juillet 2019, en disputant une finale couronnant, ainsi, un extraordinaire parcours dans cette compétition qui a suscité l’admiration de tous les amoureux de la balle ronde. »