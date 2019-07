Ce vendredi au stade International du Caire, c’est le journaliste sénégalais, Aliou Goloko, qui sera chargé de toutes les opérations média de la finale de la CAN 2019 devant opposer les Lions aux Fennecs d’Algérie, .

« C’est une heureuse coïncidence, j’ai été choisi comme officier média dans le plus grand stade de la compétition avant le coup d’envoi de la compétition et il se trouve que mon pays va jouer la finale », a expliqué Goloko.

« Oui, ce sera des moments extraordinaires de se retrouver comme ça devant l’équipe du Sénégal en finale de la CAN même si je dois faire preuve de la plus grande neutralité », a indiqué le journaliste qui a occupé la même fonction lors du huitième de finale Ouganda-Sénégal (0-1).

« C’était des moments vraiment bizarres, j’avais pris l’habitude de chanter l’hymne national quand le Sénégal joue et je me retrouve à écouter sans broncher et au cours du match, je dois être le plus neutre du monde », a rappelé le journaliste sénégalais ’’heureux’’ de sa désignation à la première finale d’une CAN à 24.

En tant qu’officier média, il prendra part à la réunion technique pour rappeler aux deux équipes leurs obligations médiatiques, animer les conférences de presse d’avant et d’après match.

« Nous avons aussi la charge d’organiser les photographes », a ajouté Goloko qui a déjà officié lors des finales de Ligue des champions et de Supercoupe d’Afrique.