Thierno Alassane Sall dit TAS refuse de parler aux enquêteurs : « Je n’ai rien à dire » a lâché l’ancien ministre de l’énergie qui a passé 5mn dans les locaux de la DIC et refusé de signer le procès-verbal d’audition de la police. « « depuis deux bonnes années au moins, à côté d’autres sénégalais, je réclame l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’effet de faire la lumière sur les scandales liés aux contrats pétroliers, en particulier ceux signés avec petro-tim en janvier 2012 et total en mai 2017. Je devrais donc me réjouir que la Justice semble enfin sortir de son expectative, si tardivement soit-il. Cependant la procédure en cours, imposée au Gouvernement par les circonstances créées par le reportage de la BBC, ne vise pas à faire la lumière sur l’affaire, rétablir le peuple souverain dans ses droits et punir les coupables mais bien au contraire à conclure qui n’il n’y a rien à redire sur les contrats qui seraient réguliers. Cette procédure suscite l’étonnement jusque dans les rangs de praticiens du droit, comme l’atteste la prise de position du magistrat Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté de l’OFNAC »

Ce jeudi, c’est au tour de Mamadou Lamine Diallo de Tekki de faire face aux enquêteurs