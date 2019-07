Affaire Bassirou Faye : Sidy Boughaleb se pourvoit en cassation

Dix ans de travaux forcés. C’est la peine infligée à Sidy Mohamed Boughaleb par la chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Dakar. Condamné à 20 ans de travaux forcés en première instance pour le meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, le policier a vu sa peine réduite à 10 ans. Désormais, il ne lui reste que 5 ans à purger. Le parquet général avait requis la confirmation de la décision du juge de la première instance. Mais le juge Amady Diouf en a décidé autrement.

Pour rappel, les faits sont survenus en 2014 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Lors d’échauffourées entre étudiants et forces de l’ordre, l’étudiant Bassirou Faye avait perdu la vie sous les balles de la police. Le meurtre avait été imputé au policier Sidy Mouhamed Bougaleb. Après le délibéré de la chambre criminelle de la cour d’Appel de Dakar qui a condamné Sidy Mohamed Boughaleb à 10 ans de travaux forcés pour le meurtre de Bassirou Faye, Me Bidjélé Fall de la défense s’est prononcé sur ce verdict. L’avocat estime que son client a été condamné non pas sur la base de preuves formelles, mais sur la base d’un faisceau prétendu d’indices. «Mais ce faisceau ne tient même pas la route. Le dossier est très faible et ne permet même pas de condamner. Malgré tout cela, Sidy Mouhamed a été condamné», se désole-t-il.

Ce qui reste, selon Me Fall, c’est d’introduire une requête en pourvoi de cassation. « Nous irons devant la Cour suprême pour faire valoir nos droits et espérer obtenir la cassation et l’annulation de ce jugement. Mon client n’a rien fait. Il n’y a pas de preuves suffisantes contre lui pour ce meurtre », clame l’avocat de Boughaleb.