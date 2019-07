Obsèques de Tanor…Macky abrège le conseil des ministres

Avec les obsèques de tanor Dieng, le président Macky Sall va faire un mini-conseil des ministres. Comme tous les mercredis, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres se tient ce matin, elle sera beaucoup plus brève que d’habitude. Avec les obsèques d’Ousmane Tanor Dieng dont la dépouille arrive aujourd’hui et son inhumation à Nguégniène, la rencontre présidée par le chef de l’Etat ne va tirer en longueur. Sans doute qu’il y a des dossiers importantissimes et qui ne permettent pas la non tenue du Conseil des ministres. Mais à 13 heures, le Conseil sera écourté pour permettre au chef de l’Etat d’accueillir son fidèle allié qu’il entend accompagner jusqu’à sa dernière demeure.