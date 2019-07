Décès de Tanor Dieng : les condoléances « monstrueuses » de Sonko

Décès d’Ousmane Tanor Dieng : Les Condoléances « monstrueuses » d’Ousmane Sonko

A l’occasion du décès d’Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil Des Collectivités Territoriales, Ousmane Sonko a publié ce qui suit en guise de condoléances, dans sa page Facebook :

« En mon nom, ceux de mon parti et de notre coalition, je présente nos plus sincères condoléances au peuple Sénégalais et à Monsieur Macky Sall, qui, avec le rappel à Dieu de Monsieur Ousmane Tanor Dieng, a perdu un allié et un collaborateur ».

Ainsi ni sa famille éplorée, encore moins ses camarades de Parti, n’a été pris en compte dans ses condoléances !

Donc, je me demande avec inquiétude, jusqu’où l’étroitesse d’esprit partisan de Sonko va-t-il l’amener ?

Avec lui, le peuple Sénégalais vient d’avoir de toute son histoire politique, un véritable « Monstre », dépourvu de toute humanité »

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 17 juillet 2019