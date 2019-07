Le domicile d’Ousmane Tanor Dieng à Fann Résidence ne désemplit pas. Chefs religieux, hommes politiques et simples citoyens s’y bousculent, en attendant l’arrivée de la dépouille dans deux heures. Une délégation de la Ld conduite par son secrétaire général Nicola Ndiaye et Yéro Deh. Le Pit était représenté par Maguette Thiam et Pape Mbaye alors que le Ps historique était représenté par le Haut Conseiller Souty Touré, Niadiar Sène Mame Bounama Sall, Abdoulaye Elimane Kane, Aminata Mbengue Ndiaye, Nguirane Ndoye, Hadj Mansour Mbaye… etc. Du côté des chefs religieux, il y avait Papa Malick Sy et Abdou Lahat Mbacke Gaïndé Fatma.