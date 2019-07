Remous au sein de L’APR…ça grince chez les jeunes, cadres et les femmes

Le Parti de Macky Sall et la Coalition présidentielle traversent des eaux troubles ces derniers temps. Sénégal Debout un front interne sur porté les fonts baptismaux par des militants et responsables de l’APR et de Benno Bokk Yakaar commenc

Le président de la République, Macky Sall, leader du parti APRe à poser de sérieux problèmes du fait de sa croissance vertigineuse. Pour confirmer ces propos, il faut noter l’installation tous azimuts de cellules dans les régions, dans les départements et dans la diaspora. Le mobile de ces contestations est dû au manque de démocratie noté au sein de la mouvance présidentielle. Mais aussi à cause du pilotage individiuel du parti par Macky Sall qui a délogé les vrais artisans de sa victoire au profit d’arrivistes.

En tout état de cause, ce mouvement d’humeur risque de porter un sérieux coup au président Macky Sall à quelques encablures des élections locales initialement prévu 1e décembre et dont le report à une date ultérieure est annoncée.

Chez les cadres, il est reproché à Abdoulaye Diouf Sarr de diriger la structure en dictateur. Une situation que certains ne veulent plus vivre et sont aussi frustrés du fait que le président ne fasse pas leur promotion alors qu’ils ont travaillé durs pour assurer la victoire dès le premier tour pour le second mandat.

Du coté des femmes, la nomination de Ndeye Saly Dieng à leur tête n’a pas trouvé un consensus. Certaines d’entre elles ne digèrent toujours pas l’éviction de Marième Badiane qui avait réussi à faire l’unanimité autour de sa personne.

Les jeunes ne sont pas contents de la nomination de Moussa Sow.

Un spectre qui peut sans aucun doute faire perdre à la mouvance présidentielle plusieurs localités avec son lot de risque et péril.

Une bonne partie de la diaspora vient d’adhérer au mouvement Sénégal DEBOUT. Ils vont faire une assemblée générale accompagnée d’un point de presse, en France.

En tout état de cause, le président Macky a intérêt à revoir ses partisans en essayant de les ramener à la raison avant qu’il ne soit trop tard.

L’avenir nous édifiera si la dynamique révolutionnaire entamée au sein de l’APR et de Benno ne va pas porter un sérieux coup au président Macky.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn