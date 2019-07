Saër Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel et vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), s’est présenté comme ’’un ami personnel’’ d’Ousmane Tanor Dieng : « C’est un grand frère, un ami personnel qui est parti, il m’a toujours témoigné beaucoup d’affection », a indiqué le vice-président de la FSF.

« C’est une triste nouvelle au lendemain de cette qualification en finale de la CAN qu’il aurait dû fêter », a ajouté Saër Seck. « Tout à l’heure, on discutait, le Directeur technique national et moi, on se disait que s’il était encore de ce monde et en pleine possession de ses moyens, il serait parmi ceux qui feront le déplacement pour la finale de vendredi », a fait le président de la LSFP.

Selon lui, Ousmane Tanor Dieng fut « un allié sûr du football », toujours présent aux côtés de cette discipline, « qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige’’.

Il a dit que l’un des derniers gestes du défunt en guise de soutien à la famille du football, c’est d’avoir accepté de parrainer la Coupe de la Ligue amateur.