L’honnêteté de Tanor à Macky salué par…Diaw Fara

En dormant dans la joie de cette qualification à la finale de la Can je n’aurais imaginé que mon réveil serait triste avec la mort de père Ousmane Tanor Dieng. Plus de 10 ans où je n’ai retenu que cette humilité qu’il a toujours incarné cet homme d’Etat si discret et ce sourire dès que nos yeux se posent au sien. Notre dernière rencontre fut lors des parrainages jamais je n’aurais imaginé que ce serait le dernier car je t’aurais rendu un vibrant hommage grand homme honnête et fidèle au Président Macky Sall que vous avez tenu a accompagné pour son second mandat sans pour autant l’achever avec lui. Je prie qu’Allah Swt t’accueille dans son paradis céleste.