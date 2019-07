Guy Marius Sagna, un peu de retenue quand-même !

Il a toujours existé et il existera toujours des gens peu scrupuleux qui trouvent toujours le moyen de pondre des insanités, quelles que puissent être les circonstances ! Et cet état de fait, le sieur Guy Marius Sagna en est le parfait exemple. Pour lui, tous les moyens sont bons pour jeter l’opprobre sur le gouvernement.

De « l’analphabétisme » (il ne connaît pas sa signification) à l’euphorie qui a suivi a qualification des Lions à la finale de la CAN 2019, « monsieur à la langue pendue » se permet de faire des analyses puantes, qui poussent certains à se poser des questions sur ses intentions.

Je rappelle à ce gus que l’analphabétisme est le fait, pour une personne, d’avoir une incapacité totale à lire et à écrire. Et là, il ne s’agit point d’une incapacité à lire et à écrire le français ! Cette langue dont il parle, nous a été amené par ces mêmes colons français qui se sont démenés pour remettre sur pied M.Ousmane Tanor Dieng. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances attristées à tout le peuple sénégalais, et prions Dieu pour qu’il l’accueille au Paradis.

Au moment où tout le peuple est affligé par cette perte énorme, des gens trouvent le malin plaisir à jeter le discrédit sur le lieu de son hospitalisation. À quoi bon? Comment peut-on être haineux et insensible à ce point? Comment peut-on se permettre de lancer des propos associaux dans des moments pareils? C’est à croire que certains n’ont aucun sens de la vie en société, ou pire, leur impolitesse ou folie bavarde a atteint un point de non-retour! Même pas de regret face à ce décès qui a fini de consterner le Sénégal! J’ai vraiment pitié de lui et des gens qui le suivent.

La même remarque a été faite hier lors de la liesse populaire qui a suivi la qualification des Lions du football en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Imaginez que ce « nain de jardin » n’a pas voulu de cette ferveur populaire….

Guy Marius Sagna, je te conseille de toujours parler le dernier et de te taire le premier, car pour se développer le Sénégal n’a pas besoin d’énergumènes de ton espèce!

MIEUX VAUT DONNER SA LANGUE AU CHAT QUE DE CRACHER DU VENIN HAINEUX !!!!

M.Bacary Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y