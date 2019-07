La guerre pour remplacer Tanor au PS et au HCCT commence…

Qui de Aminata Mbengue Ndiaye ou de Serigne Mbaye Thiam (SMT) pour revendiquer désormais le leadership laissé vacant par le décès de Ousmane Tanor Ding (OTD) et incarner l’avenir du PS ?

Plus que jamais la fracture générationnelle et géographique qui aura marqué la vie tourmentée d’un parti socialiste (PS) tenue d’une main de fer par OTD refait surface.

Les régionaux avaient pris le pouvoir au PS adoubés et renforcés par un OTD particulièrement méfiant de la force de frappe et de manœuvre des citadins du PS portés par un Khalifa SALL dont la victoire aux Législatives de 2009 a signé le come-back du PS au sommet.

Khalifa Sall fera le boulot nécessaire pour remettre en selle le PS et promouvoir les leaders de Dakar dont le poids politique contraindra Macky Sall à compter sur OTD qui de son côté tenait l’appareil du PS.et avait encore une influence considérable sur l’échiquier politique national qui pouvait contre balancer le poids politique de Macky Sall.

Ainsi Ousmane Tanor Dieng renforcera dans l’appareil d’Etat ses hommes de l’interieur dont la fidélité lui était acquise, au détriment d’un Khalifa Sall victime encore aujourd’hui d’un délit d’ambition politique, celui d’avoir voulu se poser en challenger de Macky Sall, dans une compétition politique où le PS, selon OTD, avait plus à perdre.

Il finira en prison donc rattrapé par les dossiers de sa gestion de la mairie de Dakar, au grand bonheur d’un OTD qui sera récompensé pour sa fidélité par Macky Sall qui le portera à la tête du HCCT, faisant ainsi de lui la.3e personnalité institutionnelle du Sénégal.

En plus de son ascension personnelle, ses hommes des régions seront aussi promus au plus haut niveau, contrairement aux leaders de Dakar qui auront pourtant lâché Khalifa SALL en chemin.

Il en est ainsi d’un Doudou Ndoye laissé en rade et d’un Banda Diop laché dans la nature.

Pendant ce temps, Aminata Mbengue Ndiaye et SMT continuent de siéger au gouvernement.

Cheikh Seck est député Président de commission à l’Assemblée nationale. Abdoulaye Wilane de Kaffrine est député du Senegal et du parlement de la CEDEAO.

OTD a donc suffisamment renforcé sa garde composée des régionaux du PS au meme titre que lui qui est de Nguéniène.

Il a rempli sa mission aupres de Macky Sall : faire du PS un parti vassalisé par l’APR.

Seulement il est parti.

Qui le remplacera à la tete du PS?

Qui lui succèdera au HCCT?

Cette question mérite d’être soulevée. Car, si jamais un cacique du PS y atterit en ces moments où la succession de Macky Sall se pose de plus en plus avec acuité, il pourrait non seulement truster la tête du PS et l’ambition aidant, songer à poser sa candidature à la succession de Macky Sall, ce qui pourrait gêner considérablement le Président.

Macky Sall ne peut d’ailleurs valablement pas laisser le PS porter seul le projet de succession à OTD.

Il aurait trop à y perdre, si les citadins arrivaient à prendre enfin leur revanche sur OTD, en plaçant un Khalifa SALL revanchard à la tête de leur parti.

La bataille du PS aura bien lieu.

Elle opposera les citadins avec des guerriers déterminés comme Barthélémy Diaz aux régionaux qui devront prouver que leurs carrières politiques respectives peuvent survivre à OTD.

Ils ont un allié de taille : Macky SALL.

Mais son soutien a un prix : ils peuvent d’ores et déjà faire un deuil sur le HCCT.

Macky Sall leur a suffisamment donné.