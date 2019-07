Décès de Tanor : le bureau politique du PS promet de suivre ses traces

Le bureau politique du Parti Socialiste à la suite du rappel à Dieu de leur Secrétaire Générale a pleuré, la perte d’un homme d’une dimension exceptionnelle, à tout point de vue.

« Sa disparition laisse certes un vide énorme dans le Parti, mais aussi dans le Pays tout entier et au sein de l’Etat du Sénégal dont il a étLe bureau politique du Parti Socialiste à la suite du rappel à Dieu de leur Secrétaire Générale a pleuré, la perte d’un homme d’une dimension exceptionnelle, à tout point de vue. é un grand serviteur. Le Parti socialiste auquel, il a tout donné, ses militants, responsables et sympathisants acceptent avec humilité, dignité et courage le décret divin. Ils s’inclinent pieusement devant sa mémoire et présentent leurs condoléances émues à sa famille, au peuple sénégalais, à la classe politique et, en particulier au Président de la République, le Président Macky SALL, dont il a été un fidèle et loyal compagnon », lit-on dans leur communiqué parcouru par Dakaractu.

Le bureau politique du Parti socialiste, par ailleurs d’indiquer que si affligeante que puisse être la nouvelle de son décès, ses militants et responsables se doivent, plus que jamais, de poursuivre résolument l’œuvre politique entreprise sous sa direction, afin d’honorer sa mémoire. Le parti d’informer enfin, qu’un livre de condoléances sera ouvert, le mercredi 17 juillet 2019, à partir de 10 heures, sur le hall de la Maison du Parti socialiste, Léopold Sédar Senghor.