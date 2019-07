Le président zambien Edgar Lungu a brutalement limogé son ministre des Finances dimanche. Margaret Mwanakatwe a été remplacée par Bwalya Ng’andu, ancienne directrice adjointe de la banque centrale zambienne. La présidence zambienne a annoncé sa décision dans un communiqué publié dimanche, mais n’a pas motivé le licenciement.

Mwanakatwe était ministre des Finances depuis un peu plus d’un an. La taxe généralisée de 9% sur les ventes de biens et services, qui devait initialement être introduite en avril, contribuerait à réduire la dette extérieure du deuxième plus grand producteur de cuivre d’Afrique, qui atteignait 10,05 milliards de dollars à la fin de 2018, et un déficit budgétaire représentant 7,5% du produit intérieur brut.

Dans le même temps, le Fonds monétaire international a averti à plusieurs reprises que l’endettement élevé de la Zambie et la contraction de ses réserves de change rendaient son économie vulnérable. Ng’andu a indiqué qu’il poursuivrait également les mesures d’austérité adoptées par Mwanakatwe, notamment un moratoire sur l’émission de nouvelles dettes.