Barthélemy Dias: « Nous serons tous aux obsèques de Tanor”

Décédé ce lundi en France, la dépouille du Secrétaire général du Parti socialiste est attendu ce mercredi à Dakar. Une cérémonie d’accueil en grande pompe est en perspective mais, le maire de la commune de Mermoz Sacré-cœur n’y sera pas.

Et pour cause ? « J’aurais souhaité être à l’arrivée de la dépouille du Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, malheureusement je suis victime d’un complot et d’une cabale. Je serai demain devant la Cour d’appel de Dakar, pour me défendre suite à une attaque dont j’ai été victime », explique Barthélemy Dias, venu à la Cour suprême de Dakar, selon Seneweb, pour soutenir Khalifa Sall. Barth précise tout de même, »qu’ils seront tous aux obsèques de Tano », pour prier et lui rendre un hommage de bon aloi.