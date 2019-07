Imam Massamba Diop dément Mame Mactar Guèye qui dit avoir été mandaté par lui pour le représenter à la conférence de presse de Thione Seck, hier, sur l’affaire opposant Wally à Imam Makhtar Kanté, au sujet de la polémique sur la promotion de l’homosexualité. « Je n’ai pas mandaté Mame Mactar Guèye à cette rencontre », dit-il à L’Observateur, repris par Seneweb, ajoutant qu’il a certainement voulu jouer au médiateur.

Le président exécutif de l’Ong islamique de Jamra dit maintenir ce qu’il avait dit auparavant sur cette affaire, arguant n’avoir « jamais été demandeur d’une médiation pour qui que ce soit ». Selon lui, c’est Thione Seck et sa famille qui devaient demander pardon et non Imam Makhtar Kanté.

S’agissant de Imam Oumar Diène et consorts qui soutiennent l’avoir consulté avant de se rendre chez Thione Seck, Imam Massamba Diop précise : « Ils m’ont invité à parler à Thione et je leur ai clairement dit que non seulement je ne le prends pas au téléphone, je ne viens pas chez lui et qu’il ne vienne pas chez moi. S’il veut que l’on se rencontre, ce sera dans la demeure de Dieu et à ce moment-là, on brandira le Coran. Mais ailleurs, je refuse de m’associer une quelconque discussion ». Enfin, le président exécutif de Jamra rappelle qu’il est toujours en phase avec Imam Kanté et note que la décision prise par ses pairs de l’Association des Imams et Oulémas ne l’engage pas.