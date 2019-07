Entre Adama Gaye et Macky Sall, c’est une relation qui empire chaque jour encore plus, exacerbée par des accusations qui sont autant de surenchères verbales comme pour pousser Macky Sall et son clan dans leurs derniers retranchements.

Dans son dernier post (sur Facebook) il n’accuse ni plus ni moins que le couple présidentiel de verser dans un affairisme dangereusement préjudiciable à la bonne marche de la République.

Ces accusations resteront-elles, comme celle qui les ont précédées, sans réponse ?

Le couple présidentiel doit agir ou porter plainte contre Adama Gaye : Instruire le procureur de la République de l’entendre quitte à envoyer une commission rogatoire l’entendre où il est à Londres. Car ces accusations sont dangereuses. Regardez ci-dessous.