Selon le ministre d’Etat, Ismaila Madior Fall, « Tous les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal sont publiés sur Internet mais la plupart des gens qui contestent ne les ont pas lus. Le ministre d’Etat auprès du président de la République persiste que le Sénégal montre patte blanche dans la cession des contrats et que la transparence ne souffre d’aucune contestation surtout qu’il est le premier pays au monde à se doter d’une loi sur le contenu local avant exploitation des ressources pétrolières et gazières. Il ajoutera la décision du Chef d’État d’ouvrir le Cos Petrogaz à l’opposition et à la société civile. Comme conséquence immédiate de tout ce qui précède, le ministre d’État indiquera la réticence des populations à aller répondre aux mobilisations initiées par l’opposition.