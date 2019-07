J’ai appris avec une réelle émotion le décès de Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire Général du Parti Socialiste et Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Personnalité politique respectée pour son attachement aux valeurs républicaines, il fut une grande figure de la scène politique de notre pays.

A sa manière discrète et ferme, OTD aura marqué sans équivoque la vie politique sénégalaise. En vérité au-delà de la politique, chacune de ses trajectoires professionnelles constitue, par son caractère exemplaire, une leçon pour nous et pour les générations futures. Tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin peuvent témoigner de son ouverture d’esprit, de son élégance et de son éloquence. Pour l’avoir côtoyé j’ose affirmer la grandeur de l’homme, son patriotisme, sa soif d’absolu du parfait État, mais surtout son sens de responsabilités. OTD a su comprendre très tôt que la politique sénégalaise telle qu’elle est décrite n’est qu’une façon particulière de concevoir un phénomène universel, et que par conséquent il s’agit de travailler ensemble au service de la nation tout en restant nous-mêmes dans le respect de nos différences.

Avec sa disparition, le Sénégal perd un homme de conviction, un Grand homme d’ETAT qui a consacré toute sa vie à la nation sénégalaise à travers le devoir accompli et l’abnégation.

Pour ma part, Je viens de perdre un Grand frère et un conseiller qui de toujours, veillez à me prodiguer des conseils avisés.

Je présente mes condoléances les plus sincères à toute sa famille éplorée ainsi qu’à toute la nation sénégalaise qui vit aujourd’hui une grande perte.

Qu’Allah lui accorde le Paradis

Mr Samuel. A . Sarr

Ancien Ministre d’état