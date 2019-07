Mahmoud Saleh : « Macky est disponible à échanger avec Wade »

« Macky Sall a tenté d’entrer en contact avec Me Abdoulaye Wade. Et, il ne cracherait pas sur une initiative de rapprochement avec le Président Wade. Macky est disponible à échanger avec lui. D’autant plus que les circonstances qui avaient été à l’origine de leur séparation n’existent plus. Macky est prêt à lever tous les obstacles actuels pour ramener leurs relations dans de meilleures dispositions et créer des passerelles, quelles qu’elles soient, de façon à obtenir des relations pacifiques. »

La révélation est faite par le directeur de Cabinet politique du président de la République dans un entretien accordé à L’Observateur repris par Seneweb. Mais, s’empresse de préciser Mahmoud Saleh, les retrouvailles entre les deux hommes se sont heurtées à quelques écueils. « Les circonstances n’étaient pas favorables. La cristallisation était telle que c’était objectivement difficile », a-t-il déclaré. Et d’indiquer qu’il est en train de faire des démarches pour que Macky et Wade se retrouvent. Toutefois, il signale qu’il n’est ni mandaté ni envoyé par Macky. Mais, le président Sall, qui serait informé de son initiative, n’a manifesté aucune objection.