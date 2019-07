Les journaux sportifs ont été plus virulents à l’endroit de la victoire des Lions que les tunisiens eux-mêmes comme s’ils étaient contre la qualifications du Sénégal. un pays Maghrébin aurait eu cette chance, aucun journal sénégalais n’aurait parlé de vol ou titré le « Sénégal volé ». mais ce qu’on voit aujourd’hui frise le communautarisme.

Africatopsport

CAN 2019/SÉNÉGAL-TUNISIE : L’ARBITRAGE VIDÉO A-T-IL TRICHÉ EN DÉFAVEUR DES AIGLES DE CARTHAGE ? par Africatopsport avec le journaliste qui affiche clairement sa position en écrivant : « Les Tunisiens n’obtiennent donc pas un deuxième penalty dans ce match alors que la main de Gueye était évidente. »

Football365

Selon Football365 avec un titre plus évocateur « CAN 2019 : LA TUNISIE A-T-ELLE ÉTÉ VOLÉE ? » le journaliste déclare que « Lors de la prolongation contre le Sénégal, la Tunisie aurait pu (dû ?) bénéficier d’un nouveau penalty, mais l’arbitre a fini par changer d’avis avec le VAR. »

Mais les règles de la FIFA sont claires. Il y a pénalty quand le mouvement est délibéré et que la main fait mouvement vers le ballon et non le contraire.

La main de Idrissa Gana Gueye était derrière et c’est le ballon qui le trouve. En plus il y a une distance en Gana et le joueur adverse…Voici toutes les règles de la FIFA qui invalident le penalty tunisien…