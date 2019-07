Les Lions gagnent et Macky devient subitement…généreux

Il n’est pas comme Wade. Il n’a jamais eu la main « mouride » comme on le dit souvent pour les personnes trop généreuses. De Macky, on dit souvent qu’il est « Naye » c’est-à-dire un avare. Mais hier la victoire des Lions a changé sa façon de voir les choses. Il a casqué près du quart de milliards F CFA de sa poche pour l’offrir en primes aux Lions et leur staff. La bande à Aliou Cissé va empocher ce lundi la prime exceptionnelle de 10 millions attribuée par le Président Macky Sall dont la présence est annoncée à la finale vendredi prochain…23 joueurs et 10 encadreurs cela fait 33 personnes qui vont toucher 10 millions. Total 330 millions FCFA.