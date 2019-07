Le Sénégal gagne…il tue une enfant et prend la fuite

C’est malheureux de célébrer la victoire dans le crime « parfait »…

Un sénégalais indélicat a voulu jouer avec sa voiture pour montrer sa joie lors de la qualif des Lions…Il a tué un enfant et a pris la fuite.

Dégât collatéral de la victoire des Lions du Sénégal sur les Aigles de la Tunisie, hier, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. En effet après le coup de sifflet final, Dakar était en liesse. Jeunes et adultes, aux couleurs nationales, jubilaient dans les rues de la capitale, certains à bord de véhicules et au rythme des klaxons. C’est ainsi qu’un supporter, sorti pour jubiler au volant de sa voiture, a renversé un enfant à hauteur de Liberté 6 et aurait pris la poudre d’escampette. Vêtu du maillot national, le malheureux s’est affalé sur la chaussée où il a rendu l’âme.