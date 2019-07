C’est une finale pour 15 millions de sénégalais. Mais pour les techniciens du football, cette finale est pour Aliou Cissé et Sadio Mané…Pourquoi ?

Aliou Cissé

Tout d’abord, il est le seul entraîneur Sénégalais à avoir emmené l’équipe du Sénégal en finale d’une CAN mais qu’il fut aussi joueur en 2002 quand le Sénégal accédait en finale contre le Cameroun.

C’est sa finale et ça tout le monde sait quels sont les péripéties et difficultés d’aliou Cissé avant d’y arriver. Il l’avait promis et il l’a fait : « « J’avais promis d’amener cette équipe en finale de la CAN un jour. Je me rappelle, lorsque je venais de prendre l’équipe, j’avais tenu ce mot-là. Aujourd’hui, c’est fait et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. Ce n’était pas facile. Rien n’a été simple »…Et il l’a réussi.

Mais c’est Alain Giresse qui lui apporte un soutien de taille

Alain Giresse : « Je voudrais dire à Aliou que je suis son 1er supporter. Il sera un plus grand entraineur que le joueur qu’il fut parce qu’il va la gagner cette Can. C’est tout le mal que je lui souhaite. »

Sadio Mané

Il est à la recherche de deux choses. La première chose qu’il voudrait le plus est la coupe d’Afrique des Nations 2019 (CAN). Et ce trophée va lui ouvrir les portes de ce que tout joueur professionnel cherche : le ballon d’or.

Eh oui, Sadio veut en seconde récompense, le ballon d’or africain. Son principal rival étant écarté, l’égyptien Mohamed Salah, il ne reste que Sadio Mané en lice à moins que Riyad Mahrez de l’Algérie ne le batte le 19 juillet prochain avec un splendide but comme celui contre le Nigéria à la dernière minute…