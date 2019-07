Kolda : la série S1 a fait 100 % au baccalauréat

Pour la session 2019 du baccalauréat général, la série S1 a fait carton plein sur l’ensemble de l’Académie de Kolda. En effet, 16 candidats étaient inscrits officiellement dans cette série. Ils se sont tous présentés à l’appel du jury et ont composé du début à la fin. A l’arrivée, 12 sont passés d’office avec trois mentions dont 1Bien et 2 ABien. Au second tour, tous les 04 autorisés a subir les épreuves, sont aussi admis a leur tour. Ainsi dans cette série S1, tous les 16 candidats ont eu le baccalauréat à la grande joie de leurs parents et de leurs professeurs encadreurs dans les matières scientifiques. 16 candidats en série S1 pour toute l’Académie, c’est très peu. Ce qui pose la question de l’orientation des élèves dans les séries scientifiques, et sur la disponibilités des professeurs aptes à enseigner ces matiéres surtout dans les classes d’examen.

ELHADJI MAEL COLY