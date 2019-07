Aminata Touré : « C’est une grande perte pour la République »

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu du président du Haut conseil des collectivités territoriales, secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, un grand commis de l’Etat, un acteur politique engagé et un fidèle allié du Président de la République », a réagi Aminata « Mimi » Touré suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng.

« C’est une grande perte pour la République et pour notre Coalition Benno Bokk Yaakaar. A sa famille éplorée, ses camarades de parti et de la Coalition, nous présentons nos condoléances attristées. Qu’Allah l’accueille dans son Paradis et veille sur sa famille », a confié à Seneweb la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese).