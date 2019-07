Cette affaire des LGBTI (Lesbiennes-Gays-Bisexuels-Transgenres-Intersexes) empoisonnent la vie et l’environnement de la famille Ballago seck. Figirez-vous que Wally Seck et son père Thione Seck donnent une conférence de presse d’explications ce lundi. L’affaire a fini de prendre une tournure qui semble inquiéter la famille Seck. Et pour s’expliquer sur l’affaire du tee shirt LGBT, Wally et son père font face à la presse cet après-midi. Les associations islamiques ont de leur côté décidé de faire face à l’affront et vont manifester les jours à venir…