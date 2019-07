Les auditions sur l’affaire du reportage de la BBC sur les contrats pétroliers et gaziers continuent avec la convocation de Thierno Alassane Sall de la république des Valeurs et Mamadou Lamine Diallo de Tekki à la Bag

Les auditions sur le présumé scandale dans les contrats pétroliers et gaziers se poursuivent à la Brigade des Affaires générales (Bag) de la Division des Investigations criminelles (Dic). Thierno Alassane Sall (Tas) et Mamadou Lamine Diallo de Tekki ont été convoqués par les limiers. Du moins leurs convocations ont été signées. Mais nos sources ne sont pas certaines que le premier nommé va déférer à la convocation. En effet, après l’appel à témoin du procureur de la République, Tas avait dit que tant qu’Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne ne feront pas l’objet d’une enquête suivant les règles de l’art, il ne bougera pas d’un iota s’il est convoqué.