Affaire BBC, élection 2024…Le coup de gueule de Mimi Touré

Aminata Touré dite Mimi Touré veut se concentrer sur l’essentiel qui est l’émergence du Sénégal…La présidente du Conseil Economique, social et environnemental (CESE). Aminata Touré a fait un coup de gueule sur sa page Facebook. En effet, elle trouve indécent, 4 mois après la réélection du Président Macky Sall, qu’on se mette à s’activer déjà pour 2024. Pour l’ex-Premier ministre, l’heure est plutôt au travail afin de réaliser les importants projets et ambitions du Président Macky Sall pour son deuxième mandat. Mimi Touré rappelle que les Sénégalais ne vivent pas de spéculations politiciennes, mais ils attendent plutôt le gouvernement dans la transformation de leur quotidien, le développement de notre économie et le renforcement des Institutions qui nous gouvernent. Ainsi, elle demande à tous ses amis et sympathisants de se concentrer pour l’heure sur ces priorités afin de gagner le pari de l’émergence du Sénégal.