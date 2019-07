Au coup de sifflet final, les populations sont sorties en masse pour fêter la qualification des lions du football en finale de la coupe d’Afrique des nations. Impossible de se créer un passage sur les grands artères de la ville. Du centre-ville à la place de la gouvernance, une foule immense et indescriptible a manifesté sa joie à pieds, en motos, à vélo, en voiture, le décore était beau et l’ambiance infernale avec par endroit des risques dans l’enthousiasme. Un beau monde, une marée noire a pris d’assaut la place de la gouvernance, seul lieux qui accueille les grandes manifestations. Avec le slogan « Cissé Ngary » les populations ont tenu à rendre un vibrant hommage au coach Aliou Cissé dont le nom a raisonné toute la soirée dans la capitale du fouladou. Vêtus des couleurs nationales et de celles de l’équipe nationales, les supporters de Kolda ont dansé, et dansé à travers les rues de la cité de Koky et Dado. Certaines radios locales ont retransmis l’évènement en direct, la capitale du fouladou dit oui derrière les lions et prie pour le sacre final. La coupe au Sénégal, c’est le vœu sacre de tout patriote de ce pays.

ELHADJI MAEL COLY