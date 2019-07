Macky sort les milliards et paye…l’argent des Lions

Le président Macky veut mettre les Lions à l’aise et surtout avant le match des demi-finales de de cet après-midi qui doit opposer les Lions de la Teranga aux Aigles de Carthage.

Primes

Les Lions avaient des primes impayées depuis les éliminatoires et pour certaines pouvant avoisiner les centaines de millions. Le Sélectionneur et ses entraîneurs adjoints et préparateurs physiques avaient aussi des arriérés de salaires et primes. Et dans l’ensemble, la fédération de football traînait comme impayés de primes et de dettes aux créanciers une ardoise qui dépasserait les deux milliards.

Avion spécial

Depuis hier, un avion spécial, sur ordre du président de la République a quitté le Caire avec à son bord, un sénégalais du trésor qui est venu faire « le plein d’argent » dans les caisses de l’Etat et repartir vers l’Egypte pour régler toutes les primes et toutes les dettes de la fédération.

Les lions à l’aise

Avec ce paiement, le président Macky voulait mettre les lions à l’aise et leur permettre de jouer sans la pression. Aujourd’hui Sadio Mané, ses coéquipiers et les entraîneurs adjoints et le sélectionneur sont entrés en possession de leur ARGENT…Alors il n’y a pas de raison pour perdre.