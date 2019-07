Les Lions gagnent dans la douleur mais…pas surpris

Qualifiés en finale de la CAN 2019 grâce à un but contre son camp de leur adversaire Dylan Bronn, les Lions du Sénégal ont évoqué une victoire très difficile à l’issue de cette demi-finale (1-0 a.p). Les Tunisiens, eux, sont restés fair-play malgré le penalty accordé puis annulé après l’intervention de la VAR.

« C’est une victoire dans la douleur mais on n’était pas surpris, a avoué Pape Alioune Ndiaye à la fin du match qui a vu le succès du Sénégal sur la Tunisie. C’est une demi-finale de Coupe d’Afrique et naturellement, il y a beaucoup d’engagement et d’impact physique. On a gagné au mental et au courage ».

L’attaquant Mbaye Diagne, entré à la 63e minute, parle d’un « match très dur et physique ». « Il n’y avait pas beaucoup de jeu, surtout en deuxième mi-temps. Le plus important était d’aller en finale et nous allons tout faire pour gagner »

Quand il a raté le penalty du Sénégal, Henri Saivet explique ne pas avoir gambergé. « C’est le meilleur moyen de sortir de son match ». Pour le milieu de terrain des Lions, la sélection maghrébine a été difficile à affronter. « La Tunisie n’est pas arrivée là par hasard et c’est une équipe joueuse qui n’abdique jamais. On était prêts pour ça et on savait que cela allait être un match compliqué. »