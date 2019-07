C’est avec des transports de joie que l’honorable député Moustapha Cissé Lo a accueilli la qualification des Lions de la Téranga pour le compte de la finale de la CAN 2019 au Caire(en Egypte). Après le coup final de l’arbitre consacrant la victoire de protégés d’Aliou Cissé, El Pistolero a été envahi par une forte émotion : «Je continue de soutenir nos vaillants Lions ce, jusqu’à la victoire finale. J’invite, comme je l’avais souligné dernièrement, tout le peuple sénégalais à en faire de même. Qu’on fasse union sacrée autour de notre l’équipe nationale qui est en train de faire des exploits dignes de gloire, d’écrire une belle épopée en hissant le nom du Sénégal à un niveau si enviable. Redoublons de vigilance, restons humbles et faisons preuve de plus de générosité pour pouvoir conquérir le sommet des Pyramides du football africain. C’est possible. C’est bien possible. Le rêve est proche de la réalité. Il peut embrasser le soleil de la réalité.», a posté le Président du Parlement de la CEDEAO dans sa page facebook. Il poursuit : «Pour la finale prévue, ce vendredi, J’ai donné confirmation et ai fait ma réservation n. Je m’envolerai vers la capitale égyptienne pour y prendre part.»

Rappelons que depuis le début de cette CAN, le Président Moustapha Cissé Lo ne cesse de formuler d’ardentes prières et de donner tout un tas de suggestions pour le triomphe des Lions. Hier, il s’était rendu, himself, à Touba où il a demandé des prières pour les «bouffeurs» des Aigles de Carthage.