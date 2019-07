SÉNÉGAL: SADIO MANÉ POUSSÉ VERS LE REAL MADRID PAR UN DIRIGEANT DE LA FÉDÉRATION

Joueur de Liverpool, Sadio Mané est dans le viseur de Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, depuis un certain temps. Mais l’ailier des Reds jure fidélité pour le moment à son club et ne voit son avenir qu’à Anfield Road.

Premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Saer Seck ne voit pas les choses de la même façon. Pour lui, Sadio Mané doit quitter Liverpool pour le Real Madrid.

« Tout le monde sait que Mane figure dans le top 10 des meilleurs footballeurs au monde et il a eu un succès considérable à Liverpool la saison dernière. Aux côtés de Mo Salah et Firmino, il est phénoménal, mais c’est le football. Il a remporté la Ligue des champions la saison dernière et il a la chance d’aller à Madrid. Pour moi, je pense que c’est le meilleur club du monde. Même si je suis un fan de Barcelone, je pense toujours que le Real est le meilleur et Mane devrait sérieusement penser à cette offre », a confié Saer Seck dans un entretien accordé au Mirror. « La carrière d’un footballeur est très courte et parfois, on n’a pas beaucoup de chance, alors si c’est là, et je pense que Zidane l’aime bien, pourquoi pas ? », a-t-il ajouté.

Ira ou n’ira pas au Real Madrid ? La dernière décision revient à Mané.