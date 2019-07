Après les incidents qui ont émaillé la soirée de jeudi, les autorités se préparent à un 14-Juillet à haut risque avec la demi-finale de la CAN entre l’Algérie et le Nigeria.

Jeudi soir, immédiatement après la victoire de l’Algérie aux tirs au but contre la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (1-1, 3-4 t.a.b.), des milliers d’Algériens sont sortis dans les rues de France pour fêter la qualification des Fennecs. Principalement à Marseille et à Paris, où des débordements ont eu lieu. Ainsi, dans la capitale, 74 personnes ont été interpellées en marge de ces célébrations qui ont donné lieu à des pillages dans plusieurs boutiques des Champs-Elysées. Des chiffres conséquents qui ont cependant été tempérés par les autorités, en comparaison aux presque 300 gardes à vue enregistrées au soir de la victoire des Bleus en Coupe du monde il y a un an. Mais le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ne veut pas revivre une nuit émaillée d’incidents et a promis des mesures fortes pour ce dimanche. « J’ai donné des instructions très claires dès [jeudi] matin pour préparer la suite des matchs de la CAN. Il y aura des moyens renforcés pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés », a-t-il déclaré.

2 500 policiers mobilisés tout le week-end à Paris

Car ce dimanche est classé à haut risque. La demi-finale de la CAN entre l’Algérie et le Nigeria, dont le coup d’envoi sera donné à 21h00, aura lieu en même temps que les célébrations du 14-Juillet. Entre les appels à manifester des gilets jaunes, le défilé militaire sur les Champs-Elysées le matin, et le feu d’artifice tiré à la Tour Eiffel le soir, les événements vont s’entrechoquer et amener beaucoup de monde dans les rues de Paris. 2 500 policiers doivent être mobilisés tout le week-end. « Les effectifs sont déjà très conséquents en temps normal pour le 14-Juillet, ils vont être adaptés et renforcés là où nécessaire pour ce match-là. Mais il ne faut pas trop gonfler les choses », préconise un porte-parole du ministère de l’Intérieur, interrogé par L’Equipe. En cas de qualification algérienne pour la finale, les célébrations seront scrutées de près. Le Rassemblement National a lui demandé à ce que l’accès aux Champs-Elysées soit interdit aux fans des Fennecs. Si finale il y a pour l’Algérie, rappelons qu’elle aura lieu vendredi prochain contre le Sénégal ou la Tunisie.