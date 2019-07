TELEGRAMME D’UN SUPPORTER A KREPIN DIATTA

Le football n’est pas de l’art, mais il partage avec l’art, la créativité, l’inspiration, la beauté et la générosité d’imprimer des sentiments à autrui. Les étoiles ne brillent pas seulement dans le ciel, elles sont partout où il y a de l’ambition et de l’abnégation. L’art est partout mon cher lion, mais ne peuvent le percevoir et le vivre dans tous les recoins de l’existence que ceux qui ont cette étonnante faculté de rompre le train-train de la vie pour forcer la réalité à révéler la beauté qu’elle cache. Dans chacune de vos touches de balle, vous montrez qu’un artiste authentique ne peut être qu’imprévisible. L’artiste surprend son public par l’infinie richesse de sa créativité à tout moment ; de même les grands joueurs de football éclairent les terrains de jeu quand les ténèbres du découragement envahissent leurs co-équipiers et les supporters. Un artiste n’est jamais à court d’inspiration ; de même un grand footballeur trouvera toujours la clé d’un match désespéré. Crépin est un artiste parmi ses co-équipiers, tous des artistes !

Cher compatriote, cher lion, votre intelligence dans le jeu me semble traduire un trait de caractère : vous êtes certainement une âme bien née, un jeune bien éduqué dans la tradition de dignité et de courage de la Casamance !

Je rentre de Ziguinchor revigoré par l’enthousiasme et la ferveur patriotique qui rythment la vie des Ziguinchorois depuis le début de cette CAN. Mon cher Krépin, chaque génération avec les luttes qu’elle doit mener : la vôtre c’est de faire briller notre pays dans le domaine du football. Je ne doute point que vous relèverez ce défi avec brio.

Et dans cette tâche, vous le savez, je le sais, les Sénégalais savent que votre rôle sera déterminant. Une équipe a besoin d’une âme : votre façon généreuse, intelligente et moderne, de jouer devrait faire de vous l’âme joueuse de cette équipe. Vous êtes tous des génies, mais votre génie propre réside dans le secret de votre jeunesse et votre naturel quelle que soit la situation d’un match.

MERCI POUR CE QUE VOUS FAITES POUR NOUS ET BONNE CHANCEtt