Echo de la CAN…La CAF innove sur le match Sénégal-Tunisie

LA CAF LANCE UNE ANIMATION SUR TWITTER POUR SÉNÉGAL – TUNISIE

La CAF se met à la hauteur de l’une des grandes affiches des demi-finales de la CAN 2019. Pour cette rencontre, une animation dénommée la #BlueRoom de la CAN sera lancée sur le compte Twitter de la CAF pour les supporters. C’est l’information dévoilée par la CAF sur son site officiel.

Animé par le présentateur égyptien Hany Hatout (@HHathout), la #BlueRoom de la CAN consiste à faire des interviews aux invités et procéder à des jeux. Elle sera diffusée en direct sur @CAF_online et donnera l’occasion aux fans de dialoguer avec les joueurs de football et les célébrités.

Voici les différentes activités de l’interaction entre les fans et les célébrités relayées par le site de la CAF :

• Les fans peuvent interagir en temps réel en tapant sur les cœurs ou en commentant les performances des célébrités lorsqu’ils jouent aux jeux.