Messieurs les joueurs de l’équipe de football d’Algérie,

Monsieur Djamel Belmadi, sélectionneur national,

Monsieur Kheireddine Zetchi, Président de la fédération algérienne de football,

À l’issue du quart de finale de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) et de votre victoire contre la Côte d’Ivoire le 11 juillet, la liesse s’est emparée de vos supporters partout dans le monde. Malheureusement, la fête a été ternie notamment en France par le comportement de certains de vos aficionados, qui se sont livrés à des violences, des dépravations et des pillages dans de nombreuses villes, en particulier à Paris aux alentours de l’Arc de Triomphe et des Champs Élysées, et à Montpellier où un accident dramatique ayant coûté la vie à une mère de famille et gravement blessé son bébé pourrait même être imputé à ces débordements.

Le football est le sport universel et démocratique par excellence en Algérie, en France et partout dans le monde.

Toute l’année, les fédérations, les clubs, les supporters, les footballeurs s’engagent contre le racisme, contre la violence, pour le RESPECT.

C’est à ce titre que nous nous adressons à vous.

Messieurs, à l’ouverture de la demi-finale que vous jouerez ce 14 juillet contre le Nigeria, et de la finale du 19 juillet si vous l’emportez, nous vous invitons solennellement à appeler vos supporters, en ouverture du match, à fêter votre victoire éventuelle dans le calme.

Et que le meilleur gagne !

Michel DELMAS – Écrivain

Sandrine DUBOSQ

Daniel LE SOURD – Retrait

Kamel HAMDI-PACHA

Patrice MASCARTE – Éducateur Spécialisé – Asso privée

François CHAUVANCY – Général (2S)

Myriam DE MAREUIL – Professeur Et Coach Professionnelle

Hilal SAHEB

Rabah HACHED – Avocat – Cabinet HACHED

Daniel AARON – Responsable Commercial

Mohammed Amine HAMMOUDI

Laurent CARON

Michel TAUBE