Un journaliste traite Guy Marius Sagne de…démon

Guy Marie Sagna, faux dévot, démon de notre cohésion Nationale ou simple pompeur d’air ?

Sur « RFM Matin » de ce jeudi 11 juillet 2019, j’ai suivi avec intérêt le duo Babacar Fall- El hadj Ndiogou Diène, que je respecte et salue au passage, nous entretenir de l’actualité nationale. Avec une écoute attentive, les journalistes avec des relances appropriées, ont poussé l’ invité du nom de Guy Marie Sagna vers un cafouillage verbal synonyme de fuite en avant.

Franchement j’ai trouvé ce mec très limité dans ses analyses. Très « provocateur » et « versatile », j’ai failli rompre mon écoute. Au finish, mon hallucination provoquée par « cet orpailleur de buzz » est si manifeste et dégoûtante que j’ai compris pourquoi certains n’hésitaient pas à le surnommer « un des démons de notre cohésion nationale ».

Ce monsieur qui bavait des vipères sur le franc CFA, sait-il qu’il se trompe de cible ? L’avez-vous entendu apprécier la naissance de ZLECA (zone de libre-échange continentale africaine) ratifiée récemment au Niger ?

Il divague dans les prairies d’un APE, sur le supposé scandale politico-médiatique pour monter sur un nouveau poulain blanc de « Aar Li nu Bokk », sans maîtrise, ni expertise, arguant à tout bout de champ des contrevérités dénudées de sens et de preuves. Haro sur ces types de badauds.

Ces seigneurs de la diffamation, gros bras de la provocation, ne doivent pas être au banquet des donneurs de leçons. Tu dois arrêter, fermer ta bouche saignante. Voilà des années que tu joues avec le feu. On te connaît pas mec.

Fo tocc ? * (Où as-tu fait tes armes, tes preuves de pseudo-vedette, présentes-toi la jeunesse veut te connaitre ?

Tu es qui Guy ? Google le supra connaisseur ne me dit rien de toi.

Mon gars, on assez de cette éternelle campagne électorale, tu bosses quand ? Parle-nous de ton passé, ton œuvre, ton cursus, tes compétences, car beaucoup de sénégalais ne t’écoutent pas parce que tu n’es pas ce modèle connu, ce self made man.

Admettons que tu aies ou que tu sois ce saint de talents, je ne constate aucun prérequis dans ton logos, encore moins ta cohérence dans tes activités. C’est bas tes éléments de langage décousus, ton puzzle est à l’emporte-pièce, et avec un désert de sources fiables au développement argumentaire.

Arrête Gay Marie Sagna !

Tantôt organisateur politique, souvent activiste, des fois sympathisant de la société civile, chargé d’organisation de la coalition « Sonko Président », tu t’autoproclames coordonnateur de la coalition nationale non aux APE etc…

Vraiment je veux bien comprendre mais ton manège a trop duré.

Avec « France dégage », tu as échoué, tes bourdes commises lors de la campagne électorale sont encore présentes dans les esprits des membres de la même coalition, ton acharnement sur des investisseurs, sur SENAC, sur Eiffage, sur la BCEAO, et d’autres structures, enfin sur le Président de la république par ricochet sur le gouvernement et des ministres dont celui de l’Intérieur prouvent à suffisance que vous êtes dans une grosse masturbation intellectuelle. Vous déconstruisez plus le travail de l’opposition jadis respectée que vous n’en peigniez.

Les membres de la prétendue « coalition nationale non aux APE » dont vous vous êtes proclamé coordonnateur vous ont quitté. L’hypothèque coalition « Ndawi Askan Wi » regrette vos actions Guy Marie Sagna, même votre ancien acolyte Kémi Séba a enterré ta stratégie de violence verbale et de compagnonnage saboteur.

Votre défiance permanente à l’endroit des forces de défense et de sécurité n’a pas de sens alors que vous n’êtes pas courageux.

Votre théâtre digne d’un tartuffe n’éduque pas.

Face à la presse, en septembre 2018, l’on se rappelle encore de tes bourdes, car le leader en chef du Mouvement Citoyen Républicain (MCR/Guindi Askan-Wi) avait énergiquement déploré une de vos piètres sorties, je le cite 🙁 « ndlr : Toutes les autres ethnies du pays doivent se liguer, aujourd’hui, contre le pouvoir moribond de Macky… ».

Quelle catastrophe !!!

Fallou Ndiaye, responsable de cette structure disait: « Nous fustigeons fermement les propos tenus par Guy Marie Sagna. Il est vraiment allé trop loin dans ses agissements. » « De tels propos sont susceptibles de conduire notre pays vers un brasier de la guerre civile si l’on n’y prend pas garde ».

« C’est pour cette raison, nous invitons le Procureur de la République à s’autosaisir pour stopper « ce démon de la cohésion nationale. »

Pour revenir encore ce matin sur RFM Matin, récidiviste tu allé encore loin. Pris au mot, tu frises le ridicule, tu semblais accorder des circonstances atténuantes à l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye » recordman des passe-droits au Sénégal grâce à un papa magistrat « , et tu as balancé tes fourberies sur l’ancien ministre des mines Ali Ngouille Ndiaye, plus courtois, plus propre, plus juste et plus méritant que toi ».

En quoi vous aimer machiner tout le temps dans des montagnes qui accouchent des souris. Arrêter de mentir au peuple. C’est lâche, indigne, prohibé par ta religion.

Comment veux-tu en « patriote égaré » fonder tes propos sans rigueur scientifique essayant de convaincre dans une telle manipulation ?

Arrête ton cirque, et souviens-toi que ta foi et ta conscience sont juges premiers. Des déclarations incendiaires à la pelle sans aucune preuve c’est trop marrant. Pense à ta famille, respecte la.

Y’en a marre de tes inventions qui sont loin d’être parole d’évangile. On a besoin de la vérité pas de mensonge au pif, au quotidien et d’une arrogance verbale imbibée à la sauce chimérique.

Basta ! L’Afrique a besoin d’un discours plus sérieux autre ta tromperie, le Sénégal a besoin d’un citoyen travailleur porteur de voix paisible, véridique , et exemplaire mais pas de démon de notre cohésion nationale.

Mamadou Aicha Ndiaye * Journaliste