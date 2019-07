Ils sont des milliardaires au Sénégal. On peut citer, entre autres, Yérim Sow, Babacar Ngom, Baba Diao, Serigne Mboup et Cheikh Amar…Mais parmi eux, Macky Sall doit se méfier particulièrement de l’un d’entre eux qui met ses intérêts au dessus de ceux du Sénégal.

Car ceux qui vous encouragent et acquiescent à tous vos actes sont vos premiers ennemis.

« Les amis intéressés ressemblent aux chiens qui aiment mieux les os que ceux qui les leur jettent » en effet, et demain vous serez seul, face au peuple, pour répondre de vos actes !

Il en est ainsi du milliardaire Baba DIAO, le défenseur acharné d’Aliou Sall, qui tenterait désespérément d’effacer toutes les traces qui le relient à Petrotim !

Baba DIAO est en effet si profondément en atomes crochus avec vous qu’il en est venu à croire que la SAR, lui appartient avec votre bénédiction.

Nous n’avons pas besoin de « consulter, (…) les archives de cette société pour savoir à quelles dates [vos] premières livraisons de cargaison de pétrole brut, de produits finis, butane, carburéacteur Jet-A1, gasoil, fuel oil) sont intervenues », pour nous convaincre que M. DIAO a acquis l’essentiel de votre fortune grâce à la SAR.

Et, même si sa société ITOC paye ses impôts comme M. DIAO l’affirme avec fierté, il aurait dû nous préciser que pour ce qui le concerne, il aurait été redressé par le fisc pour 7 milliards F cfa, en sa qualité de citoyen modèle exempt de tout reproche.

Le sort de M. DIAO est d’ailleurs si lié à la SAR que Jean Michel Seck ancien Directeur de la SAR s’est retrouvé promu Directeur…d’ITOC Suisse, par ses soins ! Un retour d’ascenseur après tous les milliards de marchés que M. Seck lui aura permis de gagner à la SAR à l’époque où il en était le directeur ? Allez savoir.

Et Jean Michel Seck y siège aux côtés d’un certain Olivier Santi, également directeur à ITOC Suisse, mais surtout patron de la Banque Outarde SA, sise au 20 Boulevard de la République, à Dakar, et qui a été créée le 14 mars 2016, soit près d’un an après la mise en place d’ITOC Suisse, le 11 mars 2015 à Genève. C’est M. Santi qui a demandé l’agrément pour la LBO à la BCEAO.

Voilà le régime de Macky et ses pratiques mafieuses dont il ne souhaite surtout pas que l’on parle. Et que défend férocement Baba DIAO, pour les raisons que l’on sait.

Nous n’en sommes plus à la forme simple du conflit d’intérêt, nous en sommes au délit d’initié, au banditisme d’Etat et à la délinquance financière.

Mais nous ne baisserons pas les bras dans notre combat, au contraire, le Sénégal vaut bien tous les sacrifices et notre combat est un combat de principes pour que les sénégalais sachent la vérité sur votre pillage systématique de notre pays Macky, en complicité avec votre frère et la famille et les amis de Maréme Faye Sall, et de requins de la trempe de Baba DIAO !

« Seule la vérité peut affronter l’injustice », Macky, et vous ne tuerez pas cette vérité que vous cachez au peuple sénégalais excédé par l’incurie de votre régime, et les scandales que vous cherchez à dissimuler en croyant y parvenir par l’élimination de tous ceux qui peuvent les débusquer seront connus de tous car, « La vérité tient sa lumière en elle-même, non dans celui qui la dit », et cette vérité est aussi visible que vos actes pour la cacher, qui ne l’en exposent que davantage!

Abdou Ndiaye « Bañ kat » de la plateforme AAR LU NU BOKK qui regroupe tous ces partis et mouvements en son sein :