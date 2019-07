Soirée Lgbt à Ngor : Jamra saisit le Préfet

Manifestation LGBT ce Week-end à Ngor

JAMRA invite le préfet à s’opposer à cette énième provocation des lobbies homosexuels!

Nous apprenons, par les soins du frère «khalifiste» Soya Diagne – dont JAMRA salue la perspicacité – que des marginaux comptent organiser ce week-end, dans un célèbre Night-club Dakarois, sis sur la Route de Ngor (Almadie), ce qu’ils qualifient de «Soirée de soutien», pour laquelle les participants sont invités à arborer le fameux «tee-shirt arc-en-ciel», qui fait présentement polémique, dans la mesure où il est réputé être un signe de reconnaissance et un symbole de ralliement de la Communauté LGBT mondiale.

JAMRA considère que volonté de provoquer les croyants de ce pays dans ce qu’ils ont de plus cher, leur Foi, ne peut-être plus manifeste. Il va de soi qu’aucun croyant ne saurait accepter qu’une pratique humainement avilissante et fermement rejetée par toutes les Religions révélées soit banalisée et vulgarisée sur une terre où reposent Bamba, Maodo, Baye Niasse, Baye Laye, et tant d’autres grandes figures religieuses. Et, de surcroît, fermement condamnée par l’article 319 du Code pénal sénégalais, qui bannit les unions contre-nature.

Cette soirée «Spéciale goorjigueen», pour laquelle une commande de milliers de «tee-shirts arc-en-ciel» avait été passée à Paris, et aurait même été déjà réceptionnée ce vendredi 12 juillet, constitue incontestablement une source de troubles à l’ordre public. De larges franges de la société, et pas seulement dakaroise, comptent s’y opposer. Et c’est un secret de polichinelle que de dire, qu’au vue des messages d’indignations, largement répandus dans les réseaux sociaux, des «Brigades anti-Gay-Pride» sont déjà à pied-d‘œuvre, à l’instar de celle que Latif Guéye de JAMRA avait créée en 2001, pour s’opposer à un projet similaire.

JAMRA invite le Préfet de Dakar, M. Alioune Badara Samb, à adopter la même posture patriotique que celle du Général Mamadou Niang, alors ministre de l’intérieur en 2001, lors de la première tentative de «Parade Homosexuelle» (Gay-Pride) en terre sénégalaise. En effet, celui-ci, après en avoir été informé par JAMRA avait, séance tenante, fait parvenir à tous les réceptifs hôteliers du Sénégal un fax les sommant de respecter les dispositions de l’article 319 et assimilés du Code pénal, qui bannissent les unions contre-nature. Faisant ainsi échec à ce projet de prosélytisme malsain, dont notre jeunesse était la cible privilégiée. Et épargnant par la même occasion des troubles inutiles à un pays où les croyants, forts de leur légitime majorité dans le rejet des unions contre-nature, étaient déterminés à faire face.

JAMRA reste convaincue qu’aucune théorie libertaire, aussi fumeuse soit-elle, ne réussira jamais à convaincre un peuple si imbue de ses valeurs culturelles et religieuses, que cet organe anatomique, qu’est le rectum humain, ait été conçu par le Créateur pour une fonction autre que celle d’évacuation des matières fécales! Nulle ne peut tromper impunément la Nature. Et la Communauté gay sénégalaise l’a appris à ses dépens.

EN effet, les statistiques officielles du CNLS (Comité national de lutte contre le Sida) attestent à suffisance que là où la population du Sénégal, prise dans sa globalité, peut se targuer d’avoir l’un des meilleurs taux de prévalence du vih-Sida en Afrique, avec 0,9%, la communauté homosexuelle sénégalaise, prise isolément, vient de franchir allègrement la barre cauchemardesque des 22% de sidéens!

Les Saintes Ecritures (Bible et Coran) avaient pourtant alerté depuis la nuit des temps. Pas moins de 18 «Fatwas» ont été lancées dans le Coran, contre les adeptes des unions contre-nature (homosexualité, lesbianisne, zoophilie, nécrophilie…). Le Livre-Saint ainsi que les sublimes Hadiths du Messager d’Allah (psl) maudissent et condamnent effectivement «quiconque se livre aux pratiques du peuple de Loth, que ce soit celui qui commet l’acte ou celui qui le subit». (Sounan At Tirmidhi 13-23). Les écritures bibliques ne sont pas en reste: «Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une abomination» (Lévitique, 20, 13). Pour ne citer que ces extraits.

Les lobbies homosexuels continueront-ils de mentir à l’opinion, surtout aux jeunes, en vantant les «mérites» d’une prétendue «liberté d’orientation sexuelle», pour donner droit de cité à une des plus pernicieuses formes d’avilissement de la personne humaine; en étayant surtout leurs arguties par de superficieux plaidoyers, souvent d’inspiration maçonnique ?

JAMRA DEMANDE au Préfet de Dakar d’ANNULER en URGENCE ce funeste projet de «Soirée de solidarité», sur fond de promotion du tee-shirt arc-en-ciel; mais surtout de prolongement des tentacules maléfiques de la pieuvre-Lgbt-mondiale vers notre paisible Sénégal. La sauvegarde de notre stabilité sociale et de la paix civile n’ont pas de prix!

Dakar, 13 juillet 2019

Les Bureaux exécutif de

JAMRA et MBAÑ GACCE