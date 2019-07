Pourquoi Aar Li Nu Bokk semble avoir du mal à « mobiliser »

Les manifestations se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Simple constant, après une mobilisation qui a fait flop la semaine dernière sur les allées du centenaire, la plateforme n’a pas fait mieux, lors du rassemblement organisé hier, à Guediawaye. Pourquoi Aar liniou Bokk qui mène un combat sur la transparence sur la transparence des contrats pétroliers semble être en perte de vitesse ? Le directeur de Publication de Rewmi Quotidien, Assane Samb, a confié la réponse à Rfm reprise par Igfm.

Selon le journaliste, certains actes posés dans ce dossier ont refroidi l’ardeur des Sénégalais pour la plupart pensent que la justice va éclairer les choses. Il s’y ajoute selon Assane Samb, que la démission de Aliou Sall de la CDC tend à calmer certains de nos compatriotes.

« Il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée et les Sénégalais attendent de voir ce que ça va donner. Il y’a également une communication organisée par le chef de l’Etat au tour du pétrole et du gaz. J’ai un peu le sentiment que les gens de Aar li nu Bokk sont un peu nostalgiques de ce qui se passe en Algérie, au Soudan, etc… Or le contexte est particulièrement différent. Nous n’avons pas des soucis institutionnels, mais au niveau de la gestion de nos ressources naturelles. Je ne pense pas que, cela puisse aller jusqu’à mobiliser la majorité des Sénégalais qui est préoccupée par la dépense quotidienne. C’est encore prématurée dans la mesure où il n’y a pas encore de pétrole et les gens sont un peu réticents à descendre dans les rues », a déclaré notre confrère joint par Rfm.