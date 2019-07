Polémique LGBT : l’OMART vole au secours de Waly Seck

Lettre Ouverte

A Mon frère Monsieur Bakar Ndiaye

Chercheur-Inventeur

Expert des systèmes de vote

Spécialiste du vote électronique

Consultant en Organisation et Informatique

Membre ACE PROJECT (Réseau du savoir électoral ACE)

Coordonnateur Recherche et Développement à

Universal Voting System,Inc (UVS ,Inc)

Maryland USA.

Je vous attire loin de votre spécialité et votre zone de prédilection énoncée plus haut que vous maitrisez fort bien .

Venons en Monsieur le spécialiste en questions électoraliste et de logiciels y afférant.

Votre déduction sur le tee-shirt de Wally Seck est illogique et milite en faveur du nihilisme intellectuel découlant d’une paresse dans l’analyse en profondeur. Et au-delà de tout , vous nous traitez de Nafekh et de tous les noms d’oiseaux.

Je comprends la plus part de nos compatriotes profanes de la mode qui réagissent sous le choc de l’émotion et du poids de la vague non initié et aveuglée par le buzz.

Le débat serait plus vivant, si l’on laissait les spécialistes débattent entre eux , au-lieu de mettre des cimaises à la place des gradins.

Vous censurez un artiste pour avoir porter une marque , sur les ondes de la Télévision Nationale ( RTS ) et vous faites un silence sur le public présent à ce concert et le support utilisé pour la retransmission en direct depuis le village de la Can à la place de la nation sénégalaise.

Au sénégal pays de dialogue, on parle de tout sauf de la culture à l’heure des industries culturelles .

Cette marque a une histoire et je crois que beaucoup d’entre nous ont eu à porter des marques comme NIKE, ADIDAS, ect.

Et pourtant CONVERSE est simplement NIKE que beaucoup de sommités du sport et surtout le Basket Américain porte fièrement.

Il faut aller faire des recherches pour comprendre que les artistes et stars n’ont point besoin de la censure qui est une arme des sociétés faibles, dans leur repli reducteur.

Wally Seck est au coeur des mutations sociétales, et le fils de thione s’adapte malgré lui au contexte nouveau découlant d’un monde nouveau.

Vous partez en Europe tous les jours alors que labas sont légalisés les lesbiennes, gays, bisexuel, les transgenres et intersexes (LGBTI) .

Pourquoi mettre les pieds dans ces pays souillés et refuser de porter la marque d’un produit destiné aux large public et non aux homosexuels.

Cette campagne de la fierté est autant financée par la marque CONVERSE et autant elle est également financée par des ongs et des compagnies utilisées chaque jour par nos frères et soeurs dans le monde, et bien sur , oxfam qui finance les manifestations de AAR LINIOU BOKK, Ousmane Sonko, Air France, Auchan, tous plaident pour la cause des LGBTI dans le monde entier.

Wally Seck n’a jamais porté un discours ou un combat allant dans ce SENS: Le message d’une marque est sacré, et le commentaire libre.

Je salue la démarche salutaire de Jamra version Mame Matar Gueye qui a pris le temps de la recherche nécessaire pour aller à la rencontre de la manifestation de la vérité.

Hier c’était le sac, aujourd’hui le Tee-shirt et demain les chaussures. L’Art est aussi complexe que la réligion, mais sa finalité demeure toujours la PAIX même si la création est violente.

Pour finir,

Les Sénégal doivent savoir qu’un artiste ne se commente pas, on le vénère.

Signé:

Abdoulaye Mamadou Guissé

PResident

Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal ( OMART ).