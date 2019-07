Oussouye : Ousmane Sonko lâché par ses militants

Des militants d’Ousmane Sonko dans le Kassa, plus exactement dans le royaume d’Eyoume, ont depuis décidé de tourner définitivement le dos à leur parti Pastef/Les Patriotes. Ils sont décidés, disent-ils, d’aller soutenir la coalition présidentielle (Bby) et le Président Macky Sall dans sa volonté de reconstruire le Sénégal.

Le parti d’Ousmane Sonko dans la capitale du Kassa et plus exactement dans le royaume d’Eyoume a volé en éclats. Toute la frange de cette formation politique a claqué la porte hier pour aller déposer ses godasses dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Sous la houlette du maire de Djembéring Tombong Gueye, président du Mouvement Patriotique pour des Actions Concertées autour des Territoires pour l’Emergence (MPACTE), ces ex camarades d’Ousmane Sonko, avec à leur tête leur responsable Mamadou Lamine Kassoumba Diatta, qui avaient remporté largement la dernière élection présidentielle dans leur fief sous la bannière de Pastef/Les Pastef, ont ainsi décidé d’aller renforcer les rangs de la mouvance présidentielle dans le Kassa. « Lors de la dernière élection présidentielle, notre coalition BBY avait lourdement perdu à Niambalang. Depuis lors et jusqu’à nos jours, nous ne cessons de chercher des formules pour récupérer ou conquérir toutes les bastions que nous avons perdues dans le département d’Oussouye. Nous avons maintenant compris que pour aller à la conquête des territoires, nous devons compter sur des hommes sûrs et valeureux. Nous sommes à l’heure du participatif et on ne peut pas développer notre pays en comptant seulement sur l’Etat central », dira Tombong Gueye.

« Nous avons à partir de ce jour, décidé d’aller travailler à côté de Tombong Gueye et de la coalition présidentielle, pour accompagner le Chef de l’Etat Macky Sall dans sa volonté de relancer les activités économiques et sociales de notre région en particulier et la construction de notre pays en général », dévoile à son tour, l’ex « Sonkoiste » Mamadou Lamine Diatta alias « Kassoumba ». Cette rentrée politique à Niambalang des ex compagnons d’Ousmane Sonko qui ont déclaré officiellement leurs démissions de toutes les instances du Pastef/Les Patriotes dans le département d’Oussouye, a été marquée par la présence des sages, des femmes, des jeunes de tout le royaume d’Eyoume.

Igfm