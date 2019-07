Ministère de l’Agriculture : des jeunes pour l’audit des semences et intrants agricoles

Des sommes colossales investies depuis des années dans l’agriculture sans grands résultats, sans l’effet escompté. C’est regrettable ! Tant la nébulosité qui entoure les opérations de distribution et d’attribution des semences et autres intrants agricoles, irrite plus d’un acteur. L’honorable député Moustapha Cissé Lo a levé, hier, un coin du voile. De jeunes agriculteurs viennent encore de se donner le ton pour émettre sur la même longueur d’onde qu’El Pistolero. «Depuis son avènement à la tête du Sénégal, le Président de la République son Excellence Macky Sall a entrepris de nombreuses démarches pour moderniser l’agriculture et faire des acteurs des entrepreneurs agricoles. Il ne lésine sur les moyens pour venir à la rescousse du monde rural. Chaque année, des centaines de milliards sont injectés sur ce secteur clef de l’économie. Il est conscient que l’agriculture tire la croissance. Mais, malheureusement y a des problèmes. Les résultats tardent toujours. Il est temps d’évaluer, de procéder à l’audit de ceux qui reçoivent les semences et matériels », lance Youssoupha Niang. Le jeune producteur agricole de s’étonner : «Il y a des opérateurs véreux qui faussent les calculs, les statistiques. Il y a des gens qui se disent gros producteurs ou opérateurs semenciers mais qui ne sont rien. Ils accumulent ce qui devrait aller droit aux vrais paysans, agriculteurs. C’est abominable ! En sus, il y a des gens qui se disent OPS à vie. Depuis plus de vingt ans, ils sont là, vivre honteusement sur le dos des pauvres paysans. Il faut, aujourd’hui, procéder au renouvellement des producteurs et des OPS. ».