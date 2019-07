C’est la cinglante réponse de cheikh Ndiaye, le conseiller de Mimi Touré à Moustapha Diakhaté considéré comme un dissident de l’APR : Parler de 60 ans d’échecs du système éducatif pour expliquer le faible taux de réussite au BAC, relève d’une ignorance totale.

Parler de 60 ans d’échecs du système éducatif sénégalais pour expliquer le faible taux de réussite des candidats au baccalauréat 2019 relève d’une ignorance totale de ce qu’est un système éducatif. Son évaluation est globale et multidimensionnelle mais quand c’est un néophyte, pour ne pas dire un profane comme Moustapha Diakhaté qui parle de l’école sénégalaise de cette façon aussi légère, audacieuse et irresponsable, l’on peut que se désoler profondément d’avoir cette race de politiciens, qui n’ont aucun métier et qui poussent leur outrecuidance et carence au point de s’exprimer sur des sujets et domaines qu’il ignorent totalement, et pour plusieurs raisons, ils font plus de mal que de bien. Je lui rappelle que, c’est ce système éducatif qu’il voue aux gémonies sans respect pour les pères fondateurs et acteurs d’aujourd’hui qui produit les ressources internes qui n’ont de cesse de trouver des voies et moyens pour une éducation pour tous , inclusive et de qualité.

C’est ce système éducatif qui a produit ceux qui ont dirigé ce pays d’hier à aujourd’hui, qui a produit et qui continue de produire les cadres qui assurent le fonctionnement de l’Etat et dans tous les domaines de l’activité économique, sociale et culturelle. C’est ce système éducatif sénégalais qui continue de former des cadres qui participent à la gouvernance mondiale et parmi les meilleurs de ce monde. Il n’est peut-être pas parfait comme tout système, mais il est loin de la caricature et du jugement excessif tenu par un homme Moustapha Diakhaté, qui n’est expert en rien. Les résultats faibles enregistrés néanmoins au BAC depuis quelque temps , posent de sérieuses questions sur lesquelles , la communauté éducative travaille à côté des pouvoirs publics pour améliorer la gouvernance du système afin d’aboutir à un système stable et de qualité ( sans perturbations), ce qui suppose une prise en compte des besoins du personnel enseignant, des apprenants et le tout adossé à des programmes plus adaptés et des conditions d’apprentissage encore meilleures. C’est d’ailleurs pourquoi SEM Macky SALL accorde une importance stratégique au capital humain et la qualité du système éducatif. D’importantes initiatives comme les assises nationales de l’éducation nationale ainsi que les concertations sur l’enseignement supérieur et des ressources considérables, 22 % du budget national , 6% du PIB ( ce qui place le Sénégal comme l’un des rares pays qui investit autant dans l’éducation ), ont été prises pour ne citer que ces actions que ce Monsieur connait , puisqu’il a été président du groupe parlementaire BBY. Après le pétrole, le voilà qui analyse les résultats du BAC, demain, ce sera sûrement la demi-finale que le Sénégal va livrer contre la Tunisie. Qu’arrive-t-il à Moustapha Diakhaté ?

Cheikh NDIAYE

Enseignant Spécialiste Éducation

Responsable politique APR Grand Yoff