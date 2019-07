Alors que plusieurs observateurs pensent à des retrouvailles entre le Sénégal et l’Algérie en finale de la Can 2019, Idrissa Gana Guèye préfère lui passer d’abord les 1/2 finales pour en parler. Dans une interview accordée à Rfi, reprise par Senego, le sociétaire de Everton est toutefois revenu sur la première rencontre remportée par les fennecs (0-1).

“C’est une bonne leçon qu’on a apprise ce jour-là parce que tout le monde nous voyait comme des favoris capables de battre n’importe quelle équipe et ce jour-là, on a vu qu’on n’était pas encore prêts et qu’il fallait se remobiliser, travailler encore plus si on voulait atteindre nos objectifs. (…) On va déjà parler du prochain match contre la Tunisie, après on verra contre quelle équipe on va jouer si on passe. Après, on pourra parler de l’Algérie si on se retrouve en finale”.

“Depuis le début, notre objectif était de venir ici et de gagner le trophée. Après peu importe l’équipe contre laquelle on allait jouer. On n’est pas venu ici pour faire des calculs. On est prêts à affronter tout le monde, et le plus important, c’est de se concentrer sur notre équipe, sur ce qu’on veut faire et jusqu’où on veut aller. Essayer d’améliorer notre jeu, d’apprendre de nos erreurs et ne pas croire qu’on y est déjà. Il reste encore un match avant la finale qu’il faudra bien préparer”.